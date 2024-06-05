Gazze'de ateşkes olacak mı? Doha'da 3'lü kritik zirve

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 243. gününde sürüyor.

MISIR, KATAR VE ABD BUGÜN DOHA'DA, GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASINI GÖRÜŞECEKLER İDDİASI

Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Mısırlı güvenlik heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakere sürecini ilerletmek amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığını kaydeden kaynaklar, Doha'daki toplantıya katılacak Mısırlı güvenlik yetkililerinin kimlerden oluştuğuna dair bilgi vermedi.

Katar, toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere dün Doha'ya ulaşmasının beklendiği bildirilmişti.

İsrail heyetinin, 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası öneri taslağını görüşmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha sonra Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:54 İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik mevcut anlaşmayı onaylamasını talep eden imza kampanyasını imzaladı.

04:15 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki krizi ele aldıkları görüşmede, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve bu yolla hem esirlerin serbest bırakılmasının hem de Gazze'ye insani yardımların artmasının önemine vurgu yaptı.

02:25 ABD'nin İsrail'e, Hamas'la olası bir esir takası anlaşmasını tamamlamadan Lübnan'daki Hizbullah'la gerilimi artırmama çağrısında bulunduğu bildirildi.

01:52 Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

01:09 ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti.

00:55 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

00:54 Polonya'da Varşova Üniversitesi'nin önünde yüzden fazla öğrencinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protestosu devam ediyor.

00:50 ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Filistin yönetiminin vergi gelirlerini kesmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'da istikrarsızlığa neden olması gerekçesiyle İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

00:45 Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesine savaş açacağı yönündeki haberleri yalanladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.