Gazze'de ateşkes olacak mı? Mısır'dan peş peşe temaslar

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 210. gününde sürüyor.

MISIR ATEŞKES TEKLİFİYLE İLGİLİ HAMAS VE İSRAİL İLE YOĞUN TEMASLARDA BULUNUYOR

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi "tartışmalı noktalar" konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının üst düzey Mısırlı kaynağa dayandırdığı habere göre, Mısır güvenlik heyeti, "bazı tartışmalı noktalarda uzlaşmaya varmak için Hamas liderleri ve İsrailli mevkidaşlarıyla" temasları yoğunlaştırdı.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldığı belirtilmişti.

Heniyye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini aktarmıştı.

Mısır basınında önceki gün yer alan haberde, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 500'ü aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:52 Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) kampüsünde öğrenciler Filistin'e destek amaçlı Gazze'yle dayanışma kampı kurdu. Kampa katılan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail ile akademik, siyasi ve ekonomik ilişkilerin durdurulmasını talep ettiler.

02:29 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralananlar kentteki Kuveyt Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

02:07 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam etmesi halinde, "gerginliği tırmandıracak yeni bir adıma" hazırlandıklarını duyurdu.

01:51 İsrail basını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süreciyle ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu ve güvenlik yetkilileri arasında "tehlikeli bir anlaşmazlık" olduğunu bildirdi.

01:41 Hamas, Gazze'de görevi başındayken alıkonulan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli doktorun ölümü hakkında İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

00:23 ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

00:15 Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası gibi "tartışmalı noktalar" konusunda Hamas ve İsrail ile temaslarını yoğunlaştırdığını yazdı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.