İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 467. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ GÜÇLERİNİ KADEMELİ ÇEKMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMAYA BAŞLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması öncesinde Gazze Şeridi'ndeki güçlerini kademeli olarak geri çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı.

Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:39 İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyinde 2 eve düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

05:03 İsrail ve ABD'nin, yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine hazırlık ve bombaların Hamas tarafından tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlamamış bombaları temizlemek için bir pilot operasyon başlatmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

03:53 İsrail ordusunun duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması öncesinde Gazze Şeridi'ndeki güçlerini kademeli olarak geri çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

03:47 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bir an önce duyurulması talebiyle gösteri yaptı.

03:35 Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "şimdiki tüm komploların" ve hatta ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın daha önce önerdiği "Yüzyılın Anlaşması"nın bile Mescid-i Aksa'yı Yahudilere teslim etmeyi amaçladığını söyledi.

02:48 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de ateşkese yakın olunmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlaması ve barışın yeniden tesis edilmesine yönelik çok önemli bir haber olduğunu ve bunun yeni bir aşamaya yol açmasını umduklarını söyledi.

00:48 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına çok yakın olduklarını kaydederken, İsrail askerlerince kentte öldürülen sivil sayısının "kabul edilemez" düzeyde olduğunu söyledi.

00:25 İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, görevlerinin, İsrail'in Gazze'deki soykırıma ateşkes sağlandıktan sonra devam etmesini engellemek olduğunu belirtti.

00:06 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında son aşamasına gelindiği açıklanan esir değişimi kapsamında serbest bırakılacak tutukluları karşılamak üzere hazırlık yapıyor.

00:05 İsrail'de güvenlik kabinesinin bazı bakanlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında kendilerini bilgilendirmemesinden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli şehit oldu, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.