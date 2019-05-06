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Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

  • AA
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Hamas Hareketi'ne bağlı el-Aksa televizyon kanalında geçen habere göre, Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan haberde ateşkesin yerel saatle 04:30'da başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki silahlı gruplardan "Halk Direniş Komiteleri" adına konuşan Ebu Mücahid el-Brim, BM ve Mısır'ın ateşkes için ortaya koyduğu çabaların sonuç getirdiğini, bunun pazartesi sabah saatlerinden itibaren uygulamaya gireceğini söyledi.

Gelişmeye ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, ateşkes görüşmelerine katılan İsrailli bir yetkili geçen gece yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, birkaç saat içinde ateşkes ilanının mümkün olabileceğini duyurmuştu.

- İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

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