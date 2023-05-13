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Dünya

Gazze'de ateşkes sağlanması için görüşmeler başladı

İsrail'den bir heyet, Mısır hükümetinin Gazze'deki Filistinli gruplarla geçici ateşkes teklifini görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:12 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes sağlanması için görüşmeler başladı
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İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'den bir heyet, Mısır hükümetinin teklif ettiği Gazze'deki Filistinli gruplarla geçici ateşkesi görüşmek üzere bu ülkenin başkenti Kahire'ye gitti.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, adını vermek istemeyen Filistinli bir kaynak daha önce, Mısır'ın İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes önerisinde bulunduğunu belirtmiş, tarafların teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetmişti.

İsrail ordu radyosuna göre de adını vermek istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkili, "Gazze'den roket atışları devam ettiği sürece İsrail'in saldırılarının devam edeceğini" ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 6 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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