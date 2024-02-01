Gazze'de ateşkes ve esir takası taslağı! Mossad, savaş kabinesine sundu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 118. gününde sürüyor.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİNE GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI TASLAĞI SUNULDU

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.

İsrail televizyonu Kanal12'nin haberine göre Barnea, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu.

İlk aşamada, 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35 İsrailli esirin serbest kalması planlanıyor.

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.

Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay yer almadı. Hamas'ın önde gelen Filistinli sembol isimlerin serbest kalmasını talep ettiği, buna karşı Tel Aviv'in "daha düşük profilli" esirleri serbest bırakmayı istediği öne sürüldü.

- HAMAS'IN İLK AŞAMADA 7 EKİM'DEN SONRA ESİR ALINANLARI TALEP EDECEĞİ İDDİASI

Öte yandan Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, Hamas'ın Paris'te oluşturulan ateşkes teklifine "kesin onay" vermediğini belirtildi.

Hamas'ın ilk aşamada üst düzey Filistinli esirler yerine 7 Ekim 2023'ten sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep edebileceği ileri sürüldü.

- HAMAS'TAN YAKIN ZAMANDA ANLAŞMA İMZALANACAĞI İDDİASINA RET

Lübnan basınındaki haberlere göre, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, cumartesi bir ateşkes imzalanacağı iddialarını reddederek, kendilerine sunulan teklife ilişkin "kapsamlı rezervleri" olduğunu belirtti.

Lübnan merkezli el-Meyadin kanalına konuşan Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke de "teklifi çalıştıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare edeceklerini, bir haftadan kısa sürede karar vereceklerini" ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:29 İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.

04:24 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın esir takası anlaşmasından çekilmesi amacıyla "aşırılık yanlısı açıklamalar yaptığından" duyulan endişeyi yazdı.

03:46 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için kendisine yolladığı arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi.

02:31 Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

00:54 ABD yönetimi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze için "yeri doldurulamayacak" kritik öneme sahip bir kurum olduğunu ancak ajansla ilgili son iddiaların soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.

00:52 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi.

00:36 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

00:08 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.