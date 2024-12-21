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Dünya

Gazze'de ateşkes yapılacak mı? Filistinli guruplardan dikkat çeken açıklama

İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğu bildirildi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkes yapılacak mı? Filistinli guruplardan dikkat çeken açıklama
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Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi ve Fetih Hareketi liderleriyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes meselesini görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyurdu.

Kahire'deki görüşmelerde İsrail'le Gazze'de devam eden savaşın gidişatı, ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair aracılarla konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca bölgedeki değişimlerin de masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Fetih ve Halk Cephesi ile Gazze Şeridi'ni yönetecek topluluk destek komitesi taslağı ve komiteyi oluşturmak ve mümkün olan en kısa sürede duyurmak için pratik adımlara ilişkin konuların tartışıldığı belirtildi.

Görüşmelerde Hamas, Fetih ve Halk Cephesi liderlerinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve ateşkes görüşmelerine ilişkin koordinasyon ve iletişim konusunda anlaştığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğuna işaret edildi.

  • Gazze ateşkes
  • esir takası
  • israil

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