İsrail ordusu, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

Kahire'deki müzakereler sonrası sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

İsrail ordusu, sahildeki Reşid Caddesi üzerinden Gazze kentine geçmeye çalışan Filistinlileri hedef aldı.

Reşid Caddesi'ndeki yolu kapatan İsrail askerleri, tank atışlarıyla kuzeye geçmek isteyen Filistinlilerin olduğu bölgeyi bombaladı.

Saldırı sonucu Filistinliler bölgeden panikle kaçarken İsrail askerleri kuzeye geçişi engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

- GAZZE'NİN KUZEYİNDE BOMBARDIMAN

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırının İsrail tarafında yer alan AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerindeki saldırılar Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeybatısında yoğunlaştı.

Bölgede ayrıca yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes sonrası askeri hareketlilikte de ciddi artış gözlendi.

İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç Gazze'den çıkarak İsrail tarafına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da yapılan müzakereler sonrası İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, sağlanan ateşkesin İsrail kabinesindeki onaydan sonra yürürlüğe gireceğini bildirmişti.