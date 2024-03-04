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Dünya

Gazze'de ateşkese İsrail engeli! Görüşmelere heyet gönderilmeyecek

Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke Gazze'de Ramazan ayında ateşkesin sağlanması yönelik çabalarını sürdürürken, soykırımcı İsrail'den esir takası ve ateşkes görüşmelerine engel geldi. İsrail medyasının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerine Tel Aviv yönetiminin heyet göndermeyeceği belirtildi.

İHA4 Mart 2024 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Gazze'de ateşkese İsrail engeli! Görüşmelere heyet gönderilmeyecek
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İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmeleri devam ederken, Hamas heyeti bugün görüşmelerin gerçekleştirilmesinin beklendiği Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

İSRAİL MEDYASINDAN "KAHİRE'YE HEYET GÖNDERİLMEYECEK" AÇIKLAMASI

İsrail tarafının ise hayatta olan esirlerin tam listesinin verilmemesi durumunda Kahire'ye heyet göndermeyeceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Times Of Israel'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın hayatta olan esirlerin listesini vermeyi reddettiği ve Tel Aviv yönetiminin Kahire'ye heyet göndermeyeceği iddia edildi.

İsrail'in en eski gazetelerinden Haaretz ise, Hamas'ın cevabının Katar aracılığıyla İsrailli yetkililere iletildiğini belirtti.

Hamas: Ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz
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