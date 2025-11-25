Gazze'de ateşkes ihlali sürüyor! Katil İsrail her gün 2 çocuğu şehit etti

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Mansur konuşmasında, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana (10 Ekim) her gün 1000 kişinin ölmesi ya da yaralanmasını, her gün 2 çocuğun ölmesini, soykırımdan sağ çıkanların her gün ölümden ve acıdan kaçışını, yerinden edilmiş ailelerin sular altında kalan çadırlarda kışı geçirmesini hiçbir şey haklı gösteremez." dedi.

İsrail'in Filistinlilerin "yaşamaya, özgürlüğe ve barışa" doğru ilerleyişini kasıtlı olarak engellemeye çalıştığını belirten Mansur, ABD yönetiminin, ateşkesin bozulmasını engellemek için müdahalede bulunması, garantör devletlerin de bir sonraki adıma odaklanacak yerde peş peşe gelen krizlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin, İsrail'in "zorla göç, işgali sürdürme ve ateşkesin bozulması için çalışma" niyetini bilmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul ettiğini dile getiren Mansur, "İsrail'in yardım girişlerini geciktirerek, saldırılara yeniden başlayarak ve Sarı Hat üzerinden Gazze'deki işgali derinleştirerek" ateşkesi bozma hedefini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Mansur, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları, zorla göç, yerli halkı topraklarından söküp atma ve toprakların sömürgeleştirilmesi politikasına dur denmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna da değinen Mansur, BMGK'nın, her çeşit işkenceye maruz kalan tutuklu binlerce Filistinlinin durumuna ilgi göstermemesinin de hiçbir açıklamasının olmadığını kaydetti.

Mansur, Sde Teiman Hapishanesi'ndeki İsrailli gardiyanların Filistinli bir mahkuma tecavüz ettiğini gösteren bir video sızdırıldığında, "tecavüz olayı değil videonun sızdırılmasının" İsrail'de skandal olduğunu hatta gardiyanları "kahraman" olarak görenler olduğunu ifade etti.

Son 2 yılda İsrail hapishanelerinde 100 Filistinlinin öldüğünü hatırlatan Mansur, "Öldürüldüler ya da açlık ve tıbbi ihmalle ölüme terk edildiler." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.20 İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 7 Ekim soruşturması ve askeri atamalar konusunda yaşadığı gerginliğin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikiliyi konu hakkında yapacakları açıklamaları dinlemek için görüşmeye çağırdı bildirildi.

04.33 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, geçen yıl 2 İsrail askerini araçla ezerek öldürdüğü iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

03.54 Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

03.15 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Paraguay ziyaretinde Venezuela'yı Güney Amerika'da Hizbullah ve Hamas'a köprü olmakla suçladı.

02.49 Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de her gün 2 çocuğu öldürdüğünü belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.