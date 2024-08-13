İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5635
  • EURO
    36,7375
  • ALTIN
    2658.3
  • BIST100
    9842.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de beklenmedik olay! Kassam Tugayları duyurdu: İnceleme başlatıldı
Dünya

Gazze'de beklenmedik olay! Kassam Tugayları duyurdu: İnceleme başlatıldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını duyurdu. Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra yeni bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 08:38 - Güncelleme:
Gazze'de beklenmedik olay! Kassam Tugayları duyurdu: İnceleme başlatıldı
ABONE OL

Sözcü Ebu Ubeyde, Telegramda yayımlanan açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını belirtti.

Yaralı esirlerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çabaların devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'deki katliamların ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkilerin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu dile getirdi.

Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra yeni bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Hamas'ın açıklamasına atıfta bulunuldu.

Kassam üyelerinin iki ayrı olayda İsrailli bir esiri öldürdüğü ve iki kadın esiri yaraladığı bilgisine işaret edilen açıklamada, "henüz olayı doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail güvenlik bürokrasisi Başbakan Binyamin Netenyahu'ya Gazze'deki esirler için "zamanın daraldığı ve esir takasını içeren bir ateşkes anlaşmasına yanaşması" yönünde çağrı yapıyor.

Hamas'ın son açıklamasının ardından İsrailli esir yakınlarının Netenyahu üzerindeki baskısı artabilir.

Hamasın açıklamasının ardından İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "(İsrailli) Güvenlik teşkilatının yöneticileri haftalardır Netanyahu'ya, kaçırılanların (Gazze'deki İsrailli esirler) zamanının olmadığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyordu. (Netanyahu) Pazarlık yapmayı bilmedikleri için onları azarladı. Bugün olan oldu" ifadelerine yer verdi.

  • Kassam Tugayları
  • esir
  • Gazze
  • Hamas
  • Ebu Ubeyde

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.