Gazze'de beşinci esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasında esir takasının beşinci turu bugün gerçekleştirilecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında yarın 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirildi.

İSRAİL TARAFI LİSTENİN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı.

GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas ile İsrail arasında esir takasında 5. tur bugün gerçekleşiyor. Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılacak.

ABD merkezli Bloomberg Haber Ajansı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin ortaya attığı iddiaya göre, Gazzelilerin İsrail'in güneyindeki bir havaalanı ya da Aşdod Limanı üzerinden taşınmasını öngören bir plan Savunma Bakanı Israel Katz'a sunuldu.

Norveç, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesini reddederek Filistinlilerin topraklarından zorla gönderilmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 Filistinli genci ağır bir şekilde darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

01.04 Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında kalabalık bir grup, İsrail'i protesto etti. Geleneksel olarak Filistin'e destek veren tutumuyla bilinen İspanya'nın Bask bölgesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de İsrail basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'e en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıp, spor salonunun dışında ve içinde eylem yaptı.

00.26 ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.