15 Ağustos 2025 Cuma
Dünya

Gazze'de bir günde en az 30 şehit: İşgalci İsrail çocuk ve kadınları hedef alıyor

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 30 Filistinli şehit oldu.

15 Ağustos 2025 Cuma 20:16
Gazze'de bir günde en az 30 şehit: İşgalci İsrail çocuk ve kadınları hedef alıyor
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen bir okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusaye Okuluna yönelik saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alarak toplu katliama ve zorla aç bırakmaya dönüştüğünü vurgularken, bölgede insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi de yaralandı.

