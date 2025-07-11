Gazze'de BM ve üniversiteler hedefte: İşgalci İsrail'den yeni saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin Gazze Şeridi'ndeki merkez binası, El-Aksa ve İslam üniversiteleri ile Kızılay Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye saldırı düzenleneceğini duyurdu.

Adraee'nin hedef alacaklarını söylediği binalar, yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Gazze kentinin batısında yer alıyor.

İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, "Filistinlilerden bölgenin boşaltılmasını ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini" istedi.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

