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Dünya

Gazze'de bütün insanlık ölüyor! 600 yaralı ve hasta ölümle burun buruna

İşgalci İsrail Gazze'de hastanelere saldırarak insanlık suçları işlemeyi sürdürüyor. Abluka altındaki Gazze'de yoğun saldırılara uğrayan Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, 600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya olduğunu söyledi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Gazze'de bütün insanlık ölüyor! 600 yaralı ve hasta ölümle burun buruna
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan, ameliyatların yapılamadığı, elektrik ve suyun olmadığı Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hastanın ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna hastanedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Hastanedeki durumun tam bir felaket olduğunu belirten Ebu Neda, şunları söyledi:

"Az önce iki yaralı geldi, birinin karnı açık, bağırsakları dışarıya çıkmıştı ama hiç bir şey yapamadık. Ameliyathanelerde elektrik yok. İçecek suyu bile zor buluyoruz. Hastanede 600 hasta ve yaralı var. Durum, kelimenin tam anlamıyla felaket. Durumun bu şekilde devam etmesi, hastalar için ölüm fermanının verilmesi anlamına gelir."

DOKTORLAR YARALILAR ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALIYOR

Doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk ettiğini kaydeden Ebu Neda, bazı doktorların da yaralılara yardım etmek için hastanede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ebu Neda, kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorların getirilen yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

DOKTORLARIN PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI VAR

Doktorların maruz kaldıkları olaylar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Ebu Neda, hastanede durumun kimsenin tahammül edemeyeceği kadar korkutucu ve dehşet verici olduğunu söyledi. Ebu Neda, bunun "tüm uluslararası tıp ve sağlık kurumları için yüz karası bir durum" olduğunu kaydetti.

Ebu Neda, hastanedeyken silah sesleri duyduklarını, hiçbir iletişim hatları olmadığını, hastane dışında neler olup bittiğini bilmediklerini, hastanenin yakınlarında ambulans da görmediklerini anlattı.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından da "Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride." açıklaması yapılmıştı.

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