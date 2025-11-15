Gazze'de çadırlar sular altında! Hamas'tan acil çağrı: Harekete geçin

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Gazze'de korkulan oldu. Yağan yağmurla birlikte zaten kullanılamayacak durumda olan çadırlar ve barınaklar su altında kaldı. Binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar, çamur deryasına döndü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmanın garantörlerini, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Gazze'ye insani, tıbbi ve barınma malzemelerinin gönderilmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- BİNLERCE KİŞİ AÇIKTA KALDI

Açıklamada, soğuk hava dalgasının Gazze'yi etkisi altına alması ve yağmur sularının çadırlara dolmasıyla çadır kentlerin çamur deryasına döndüğü ve binlerce kişinin kış soğuğunda açıkta kaldığı kaydedildi.

Gazze'deki trajik durumun, yardım ve barınma malzemesi ihtiyacının aciliyetini ve zorunluluğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

- GAZZE'YE YARDIM ELİ UZATMA KONUSUNDA ACZİYET YAŞANIYOR

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de çadırları su basmasıyla insani trajedinin daha da büyüdüğünü ifade ettii.

Uluslararası toplumu bu trajedi karşısında ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Kasım, "Arap ve İslam aleminin, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım eli uzatma konusundaki acziyeti, İsrail yönetimini Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırma ve insani dramı artırmaya sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edildi.

Altyapının tahrip edildiği, çadır ve konteyner gibi geçici barınak girişinin de yok denecek kadar az olduğu Gazze'de bugün yağan yağmurla birlikte Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.00 Suudi Arabistan ve Katar, İsrail ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin yakılmasına tepki gösterdi.

00.25 Filistin yönetimi, Türkiye dahil 9 ülkenin halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek veren açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde, işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tı" geçmeye çalıştıklarını iddia ettiği 2 Filistinliyi ateşkese rağmen öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir Filistinlinin "Sarı Hat'tı geçtiği" iddiasıyla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Ordunun açıklamasında, öldürülen kişinin silahlı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kimliği veya cenazesinin akıbeti de paylaşılmadı.

Gazze'nin kuzeyinde de bir kadının "Sarı Hat'tı geçtiği" iddiasıyla, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kadının Beyt Lahiya bölgesinde vurulduğunu ve Şifa Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze Şeridi'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, "Sarı Hat" olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, işgali altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım ve saldırılar yapıyor.