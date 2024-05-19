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Dünya

Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

İşgalci İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 35 bin 456'ya yükseldi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 226 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının 79 bin 476'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

  • İşgalci İsrail
  • Gazze saldırısı
  • can kaybı

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