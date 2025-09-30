İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Dünya

Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak, 66 bin 97'ye yükseldi.

30 Eylül 2025 Salı 14:51
Gazze'de can kaybı 66 bin 97'ye çıktı
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 ölü ve 190 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 229 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 495 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 576'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 873'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 97'ye, yaralıların 168 bin 536'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

