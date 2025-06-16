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Dünya

Gazze'de çıkan çatışmada bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Gazze'de çıkan çatışmada bir İsrail askeri öldürüldü
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Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda Yüzbaşı Tal Movshovitz'in (21) öldüğü belirtildi.

Golani Tugayı'nın 7086. Mühendislik Taburu'nda bölük komutan yardımcılığı yapan askerin bugün öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 869'a yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023 itibarıyla da kara saldırılarına başlamıştı.

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