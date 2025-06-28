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Dünya

Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor! Acı bilanço 66'ya yükseldi

İşgalci İsrail, Gazzelileri yalnızca bombalarla değil açlığa mahkum ederek de katletmeye devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada Gazze'de 66 çocuğun beslenememe nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor! Acı bilanço 66'ya yükseldi
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Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ölen çocuk sayısının 66'ya yükselmesiyle ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme Gazzeli çocukları kırıp geçiriyor. 66'dan fazla çocuk, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası ve ablukanın sebep olduğu yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Masum çocuklar ile sivillerin açlık, bombardıman ve katliamlarla hedef alınmasının uluslararası hukukun ve tüm insani değerlerin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in süregelen aç bırakma politikasının durdurulması için dünyanın derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

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