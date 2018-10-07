Gazze’de direnişin ateşi sönmüyor

Bölgede önceki gün bir araya gelen yüzlerce Filistinli, işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Sınırda telleri parçalayan sivillere saldıran İsrail ordusunun göstericilere açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Faris es-Sersavi, 24 yaşındaki Mahmud Ebu Seman ve 28 yaşındaki Hüseyin Fethi er-Rakab şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldıran işgal güçlerinin 126’yı sivili de yaraladığını aktardı. Barışçıl gösterilerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri dün toprağa verildi. Gazze’nin 12 yaşındaki şehidi Faris için Eş-Şucaiyye Mahallesi’nde, Mahmud Ebu Seman için En-Nuseyrat Mülteci Kampı’nda, Hüseyin er-Rakab için ise Han Yunus’ta düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.