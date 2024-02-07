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Dünya

Gazze'de esir takası başlıyor: Hamas'tan olumlu cevap

Hamas'ın Katar'ın arabulucuğunda yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife olumlu cevap verdiği, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için de çabaların sürdüğü belirtildi.

İHA7 Şubat 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Gazze'de esir takası başlıyor: Hamas'tan olumlu cevap
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İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını belirterek, "Hamas'ın yanıtı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi" denildi.

İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkesi içeren anlaşmaya dair görüşmeler devam ederken, İsrail, Hamas'ın yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife verdiği cevabın kendilerine ulaştığını doğruladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas'ın yanıtı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi. Ayrıntıları müzakerelere katılan yetkililer tarafından ayrıntılı olarak değerlendiriliyor" denildi.

HAMAS'TAN OLUMLU CEVAP

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya olumlu yanıt verildiği belirtilmiş, "Hamas hareketi kısa bir süre önce, hareket içinde ve direniş gruplarıyla istişareleri tamamladıktan sonra, çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Katar ve Mısır'daki kardeşlerine iletti.

Kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden imarın sağlanması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve esir takasının tamamlanması için öneri olumlu bir ruhla ele alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

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