Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki bir mezarlıkta yapılan arama sonucu İsrailli esire ait cesede ulaşıldığı ve kimliğinin testler sonucu tespit edildiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun esirin cesedine ait kalıntıları ülkeye getirmek üzere yola çıktığı ve ailesine haber verildiği kaydedildi.

Soykırımcı İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de vermişti.

Esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunmasıyla Gazze Şeridi'nde hiçbir esirin cesedi kalmadı.

Soykırımcı İsrail Başbakanlık Ofisi, dün ordunun hafta sonundan bu yana esir Gvili'nin cesedinin yerini tespit etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğünü duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin açıklaması, Hamas'ın "arabuluculara Kassam Tugayları tarafından verilen bilgilere dayanarak İsrail'in belirli bir yerde arama yaptığını" duyurmasının ardından gelmişti.

Soykırımcı İsrail yönetimi ayrıca Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısmi olarak açacağını ileri sürmüştü.

Hamas, verdikleri bilgiler sayesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli son esirin cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese bağlılıkları ve ulusal yükümlülükleri doğrultusunda İsrailli son erisin cesedine ulaşılması için çaba sarf ettikleri belirtildi.

Arabuluculara gerekli bilgileri detaylıca aktarmaları sayesinde İsrailli esirin cesedinin bulunduğu vurgulayan Hamas, "Böylece Filistinli direnişçiler olarak ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına bağlılığımızı yerine getirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Hamas, soykırımcı İsrail'i de ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini eksiksiz şekilde uygulamaya çağırdı ve ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılmasını istedi.

Ateşkes anlaşması maddelerinde yer aldığı üzere Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan miktarda insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapan Hamas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin çalışmasının önünü açmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nden tümüyle çekilmesini talep etti.

Hamas, garantör ülkelere de bu yönde üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yaptı ve "İsrailli son esirin cesediyle ilgili bahaneler de son bulduğuna göre İsrail'in uymadığı tüm maddelerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki tüm sağ ve ölü esirlerin tamamının "geri alındığını" belirtti.

Trump, açıklamasında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece, hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk! Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu." ifadelerini kullandı.