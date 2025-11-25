İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4284
  • EURO
    49,1372
  • ALTIN
    5633.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de esir takasında yeni teslim: Kızılhaç'a İsrailli esirlerden birinin daha cesedi verildi
Dünya

Gazze'de esir takasında yeni teslim: Kızılhaç'a İsrailli esirlerden birinin daha cesedi verildi

Ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Gazze'de bir esirin daha cenazesi Uluslararası Kızılhaç Örgütü ekiplerine teslim edildi; kalan esir cenazesi sayısı ikiye düştü.

AA25 Kasım 2025 Salı 18:16 - Güncelleme:
Gazze'de esir takasında yeni teslim: Kızılhaç'a İsrailli esirlerden birinin daha cesedi verildi
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kızılhaç'ın verdiği bilgiye göre, ölen esirin tabutu teslim edildi ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu birliklerine getiriliyor." ifadesine yer verildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürülmesi ve daha sonra ailesine haber verilmesi bekleniyor.

İsrail'in yapacağı otopsinin ardından teslim edilen cesedin esirlerden birine ait olduğu doğrulanırsa, Gazze Şeridi'nde kalan 28 esir cesedinden 26'sı teslim edilmiş, geriye 2 esirin cesedi kalmış olacak.

Bugünkü esir cenazesi teslimine kadar Gazze'de 2 İsrailli bir Taylandlı esirin cesedi kalmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Gazze'de cenazesine ulaştığı bir cesedi teslim edeceğini açıklamıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.