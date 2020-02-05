İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9873
  • EURO
    6,5948
  • ALTIN
    299.23
  • BIST100
    122592
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de Filistinli kadınlardan ABD'nin sözde barış planına karşı gösteri düzenledi
Dünya

Gazze'de Filistinli kadınlardan ABD'nin sözde barış planına karşı gösteri düzenledi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

HABERİN
GALERİSİ
AA05.02.2020  16:50 - Güncelleme: 05.02.2020  16:51

Hamas Kadın Kolları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin ve Hamas bayraklarının yanı sıra "Yüzyılın Anlaşması geçmeyecek", "Amerika ve İsrail aynı terör odağının iki yüzü" ve "Utanç anlaşmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Kadın Kolları Sorumlusu Reca el-Halebi, Hamas'ın geri dönüş ve kendi kaderini tayin hakkı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Halebi, "Yüzyılın Anlaşmasına karşıyız. Filistinliler kabul etmediği müddetçe bu anlaşma yapılamayacak. Filistinli olmayanlar, bizim kaderimizi belirleyemez." dedi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Seçimden önceki son 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan Trump'a soğuk duş!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.