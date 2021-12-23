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Dünya

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze'de, din adamlarının katılımıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi yapıldı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:04
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Filistin Alimler Birliği ve Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının çağrısı üzerine gösteriye katılanlar, Gazze'nin batısındaki Ketibe Camisi'nin önünde bir araya geldi.

Din adamlarının da katıldığı gösteride, Filistinli tutukluları destekleyen ifadelerin yer aldığı dövizler taşındı.

Burada Filistinli gruplar adına konuşan Mervan Ebu Ras, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların küçük düşürülmesini kabul edemeyeceklerini ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarında her şeyi ihlal ettiğini kaydeden Ebu Ras, "Erkek ve kadın esirlerimize, 'Üzülmeyin, siz üstünsünüz. Allah sizinle beraberdir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Ras, tutuklulara hitaben "Kurtuluşunuz yasal bir zorunluluktur ve bu tutumdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 20 Aralık Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Damon Hapishane idaresini, günlerden beri kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların bu ihlallere, koğuş kapılarına vurarak, yemekleri geri çevirerek ve hapishane kurallarına uymayarak tepki gösterdiğini aktarmıştı.

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