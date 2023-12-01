İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

-İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'Nİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı farklı noktalarını bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

03:30 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

03:15 Cezayir'de bir araya gelen uluslararası avukat ve hakimler, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "soykırım suçları" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına rapor sunduklarını duyurdu.

02:06 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin 390 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

01:43 Batı Kudüs'te dün sabah düzenlenen silahlı saldırıda "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurulan İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılara başlaması halinde bölgede siviller için güvenli alanlar oluşturması gerektiğini dile getirerek, "Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı." dedi.

00:44 İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı.

00:28 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi.

00:20 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.