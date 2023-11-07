Gazze'de görev başında hayatını kaybeden gazetecilere Çin'den taziye

Çin'in sivillerin korunmasına ilişkin çağrılarını yineleyen Vang, "İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren gazeteciler ve tüm siviller için taziye diliyoruz." dedi.

Vang, "Çin, bu çatışmada barışın, eşitliğin ve adaletin yanındadır. Acil ateşkes ile çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması, insani yardım koridorlarının açılması, gerilimin düşürülmesi ve iki devletli çözüm doğrultusuna en kısa sürede dönülmesi çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesine göre Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 37 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.