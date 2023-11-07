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Dünya

Gazze'de görev başında hayatını kaybeden gazetecilere Çin'den taziye

Çin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren gazeteciler ve siviller için taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AA kameramanı Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybettiği El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA7 Kasım 2023 Salı 21:30 - Güncelleme:
Gazze'de görev başında hayatını kaybeden gazetecilere Çin'den taziye
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Çin'in sivillerin korunmasına ilişkin çağrılarını yineleyen Vang, "İsrail-Filistin çatışmasında yaşamını yitiren gazeteciler ve tüm siviller için taziye diliyoruz." dedi.

Vang, "Çin, bu çatışmada barışın, eşitliğin ve adaletin yanındadır. Acil ateşkes ile çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması, insani yardım koridorlarının açılması, gerilimin düşürülmesi ve iki devletli çözüm doğrultusuna en kısa sürede dönülmesi çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesine göre Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 37 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

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