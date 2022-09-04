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Dünya

Gazze'de hüküm giyen 5 kişi idam edildi

Gazze'de 2'si İsrail adına casusluk yapmak, 3'ü de cinayet suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi.

AA4 Eylül 2022 Pazar 09:49 - Güncelleme:
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, N.E. adlı mahkumun 2001 yılında İsrail istihbarat servisleriyle bağlantı kurarak bilgi paylaşımında bulunması neticesinde bazı Filistinlilerin şehadetine sebep olduğu, H.S'nin ise 1991 yılında Filistin direniş grupları yöneticilerinin kaldığı yerler de dahil İsrail tarafından istenen tüm bilgileri istihbarat servislerine sağladığı ve 1 Filistinlinin ölümüne, bazılarının da yaralanmasına neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Filistin yasalarınca İsrail adına casusluk yapan söz konusu 2 kişinin yanı sıra, cinayet suçundan 3 kişinin de idam cezasına çarptırıldığı bildirilen açıklamada, bu kişilere savunma haklarının tam olarak verildiği ve hükmün uygulanmasının kesinleşmesi neticesinde kararların infaz edildiği kaydedildi.

  • Gazze
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