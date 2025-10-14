Gazze'de ikinci aşama başlıyor! Trump: Hamas ile görüştüm silah bırakacaklar

Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının Gazze gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun bölge için çok tarihi bir aşama olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağının bir garantisinin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken, Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini savundu.

Trump, "Çünkü silahlarını bırakacaklarını söylediler ve eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız." diye konuştu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi görevlendirdiği kişiler üzerinden Hamas'la temas kurduklarını ve silahsızlanma konusunu ele aldıklarını anlattı.

Hamas'la yaptıkları görüşmelere atfen, "Dedik ki silahlarınızı bırakacaksınız değil mi? 'Evet, silahlarımızı bırakacağız.' Bize böyle söylediler." diyen Trump, 20 esirin serbest bırakıldığını ancak hayatını kaybedenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti.

Öte yandan Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çeteleri ortadan kaldırdığı yönündeki iddialara da değinerek, bu konunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Trump, "Başlangıçta, çok kötü birkaç çeteyi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Onları ortadan kaldırdılar, birçok çete üyesini öldürdüler ve dürüst olmak gerekirse bu beni pek rahatsız etmedi. Bu sorun değil." diye konuştu.

İSRAİL, GAZZE'DE KALAN İSRAİLLİ ESİRLERİN CESETLERİNİN TESLİM SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerinin Gazze'nin güneyindeki buluşma noktasına giderek İsrailli esirlerin cesetlerini teslim alma sürecini başlattıkları belirtildi.

İsrail kamuoyunun konuya "hassasiyetle yaklaşması" gerektiği ifade edilen açıklamada, resmi kimlik belirleme işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi istenildi.

Açıklamada, Hamas'ın "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli çabayı göstermesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşının bu akşam saatlerinde teslim edileceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.