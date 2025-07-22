Gazze'de insani felaket! Son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişi açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yaşandığı duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 4'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e çıktığı vurgulandı.
GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.
03:05 Gazze'de gazeteciler, "en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz" sloganıyla açlık grevi başlattı.
02:32 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sivillere kesintisiz yardım akışının sağlanması için uluslararası azami çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.
02:09 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal koşulsuz ateşkes" yapmaya çağıran ortak açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi.
01:51 Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukasını sona erdirecek "onurlu bir anlaşmaya" varılması için "rasyonel" bir şekilde hareket ettiğini belirtti.
00:40 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.
00:06 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırılırken ayağından yaralandığını bildirdi.
00:02 Filistin, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı memnuniyetle karşılayarak "İsrail'in vahşi saldırılarını durdurmak için pratik adımlar atılması" çağrısında bulundu.