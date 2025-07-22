Gazze'de insani felaket! Son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişi açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yaşandığı duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 4'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı. Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e çıktığı vurgulandı.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun sorumluluğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve zorla yerinden etme eylemlerini tespit etmekle sınırlı olmadığını, Tel Aviv'i bu eylemleri durdurmaya zorlamak olduğunu belirtti.

İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 40 günlük bebeğini yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle kaybeden Filistinli Ethem es-Safedi, "Bırak biz yetişkinleri, eğer bütün dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa, hepimiz öleceğiz." dedi

Fransa hükümeti, İsrail'in saldırıları altındaki insani yardım girişinin dahi engellendiği Gazze'ye uluslararası basının girişine izin verilmesini talep etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve ülkede hareket özgürlüklerini koruyacaklarını ileri sürdü.

Avustralya Parlamentosu mayıstaki seçimler sonrası yeniden açıldı, ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları yapıldı.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif, İsrail'in saldırılarının yanı sıra yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan açlığa işaret ederek, "Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz. Dünya bugün harekete geçmezse yarın (Gazze'de) kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir." dedi.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani kriz zirveye ulaşırken Tel Aviv yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) depolarında tüm nüfusa 3 aydan fazla yetecek gıda ve 6 bin tır insani yardımın içeri girişine izin vermiyor.

Fransız haber ajansı Agence France Presse'in (AFP), İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ceza hukuku uzmanları, Birliğin işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerinde bulunduğunu tespit ettiği İsrail'e yaptırım kararı almamasının "hayal kırıklığı" oluşturduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde derme çatma çadırlara sığınan, açlık ve susuzluğun pençesindeki Filistinliler, bir yandan kavurucu sıcaklar ve haşerelerle baş etmeye çalışıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü bildirdi.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ablukası sebebiyle kıtlığın yayıldığı Gazze Şeridi'nde 40 günlük bir bebek ve bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile Tammun beldesindeki iş yerleri ve evlere baskın düzenledi

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli şehit oldu

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın yanı sıra etkili olan yüksek sıcaklıklarda susuzluğun da yaşandığı, İsrail saldırıları nedeniyle su kuyularına erişimin zor olduğu açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze'de aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

03:05 Gazze'de gazeteciler, "en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz" sloganıyla açlık grevi başlattı.

02:32 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve sivillere kesintisiz yardım akışının sağlanması için uluslararası azami çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

02:09 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal koşulsuz ateşkes" yapmaya çağıran ortak açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi.

01:51 Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukasını sona erdirecek "onurlu bir anlaşmaya" varılması için "rasyonel" bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

00:40 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.

00:06 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırılırken ayağından yaralandığını bildirdi.

00:02 Filistin, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı memnuniyetle karşılayarak "İsrail'in vahşi saldırılarını durdurmak için pratik adımlar atılması" çağrısında bulundu.