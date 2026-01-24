İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de insani kriz: 10 çocuk hipotermiden can verdi
Dünya

Gazze'de insani kriz: 10 çocuk hipotermiden can verdi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 17:40 - Güncelleme:
Gazze'de insani kriz: 10 çocuk hipotermiden can verdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "3 aylık Ali Ebu Zur, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İNSANİ KRİZİN DERİNLEŞTİĞİ GAZZE'DE SOĞUK HAVA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.