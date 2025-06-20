Gazze'de insani kriz büyüyor: İşgalci İsrail 62 Filistinliyi daha katletti

Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, son olarak Gazze şehrindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye yapılan İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze şehrindeki El-Uyun Cadddesine düzenlenen İsrail'in hava saldırısında can kaybının 7'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde sivillerin toplandığı bir alanı bombalarken biri çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde İHA ile gerçekleştirilen bir başka saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde bir evi hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde ise iki evin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı saldırılar sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeyinde İsrail askerlerinin bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 13 yaşındaki Rafif Ala hayatını kaybetti. Açılan ateşte birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Han Yunus'taki Sunniyye Camisi yakınlarında toplanan sivillerin hedef alındığı İsrail saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İNSANİ YARDIM BEKLEYEN 23 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İnsani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.