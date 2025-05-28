ABD ve İsrail destekli söz konusu vakfın Gazze'de yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından skandallar peş peşe gelmeye başladı.

Gazze'nin güneyindeki yardım noktasına binlerce Filistinlinin aynı anda girmesiyle alanda kaos oluştu.

Yardım noktasında görevli ABD'li şirketin güvenlik görevlileri bir koli gıda almak için saatlerce bekleyen binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtı.

Kilometrelerce yol teperek yardım almak için bölgeye gelen binlerce Filistinli, panikle elleri boş bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Dağıtım noktasında yardım almak için sıra bekleyen Filistinlilerin havadan çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Fotoğrafta, çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiği görülüyor.

Bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafında Polonya'daki Auschwitz toplama kampında 1945'te çekilmiş bir fotoğrafa benzetildi.

- TEL ÖRGÜLER ARKASINDA YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Yardım noktasına ulaşmak için tel örgüler arkasında bekleyen binlerce Filistinlinin görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde, dağıtım noktasında görevli olduğu düşünülen yüzü maskeli bir kişi kameraya yansıyor. Arka planda ise binlerce Filistinlinin yardım noktasına geçmek için tel örgüler arkasında beklediği görülüyor.

Binlerce Filistinli tel örgü arkasında bir koli yardım alma umuduyla beklerken, maskeli kişinin kalabalığa eğlenircesine eliyle işaretler yapması dikkati çekiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yardım almak için tel örgüler arkasında bekleyen Filistinlilerin görüntüsünü toplama kamplarına benzeterek tepki gösterdi.

Musab Ebu Taha, isimli kullanıcı görüntüleri, "Toplama kampı. 86 gün boyunca açlık çeken insanları aşağılamak. Bu dünyanın utancı." mesajıyla paylaştı.

Sana Said isimli kullanıcı da mesajında, "Gazze İnsani Yardım Fonunun bir parçası olan ABD'li bir paralı asker, açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilerin yiyecek dağıtımı için bir toplama kampına toplanması sürecini yönetiyor." ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU, AÇ BIRAKTIKLARI FİLİSTİNLİLER'E YÖNELİK İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımındaki başarısızlığını "geçici bir kontrol kaybı" olarak nitelendirerek, aç bıraktıkları Filistinlilere yönelik dün basına yansıyan insanlık dışı görüntüleri geçiştirmeye çalıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Batı Kudüs'te düzenlenen Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'nda konuştu.

Başbakan Netanyahu, konferansta, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının fotoğraf, video görüntüleri ve raporlarını görmezden gelerek Gazze'de açlık politikası uygulamadıklarını iddia etti.

Yardım dağıtımı sırasında yaşananları "geçici bir kontrol kaybı" olarak nitelendiren Netanyahu, aç bıraktıkları Filistinliler'e yönelik dün basına yansıyan insanlık dışı görüntüleri geçiştirmeye çalıştı.

Netanyahu, Hamas'ın yardım paketlerini çalmaya çalıştığını da iddia etti.

Muhalefetteki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisi'nin lideri Avigdor Lieberman ise sosyal paylaşım platformu X'e yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani yardım dağıtım merkezinde yaşanan kaosun, "başarısız hükümetin doğrudan sonucu" olduğunu dile getirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.46 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

05.01 İsrailli 1200 yedek subay, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırım savaşının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

04.09 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımındaki başarısızlığını "geçici bir kontrol kaybı" olarak nitelendirerek, aç bıraktıkları Filistinlilere yönelik dün basına yansıyan insanlık dışı görüntüleri geçiştirmeye çalıştı.

03.15 İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, bir konferans için davet edildiği Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) öğrenciler tarafından yuhalandı.

02.23 Gazze'deki aşiretler, Gazze Şeridi'nde İsrail-ABD yardım dağıtım mekanizmasının başarısızlığa uğramasının uluslararası insani yardım kuruluşlarının dışlanması ve yerlerine güvenlik şirketlerinin getirilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

00.48 Filistin Kızılayı, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 7 yaralı, 54 sağlık personeli ve refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

00.30 Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de insani yardımın dağıtılış şeklini "sadistçe" şeklinde nitelendirerek eleştirdi.

00.15 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in bombardıman ve tahliyelere devam ettiği Gazze'de bulunan yardım noktalarındaki durumun "yürek parçalayıcı olduğunu" belirtti.

00.00 İsrail yönetiminin desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından Nazi toplama kamplarında çekilen sembol bir fotoğrafa benzetildi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.