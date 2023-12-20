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Dünya

Gazze'de insanlık dramı! Filistinli çocuk İsrail zulmünü gözler önüne serdi: Aç yatıyoruz

Ahmed Muhammed el-Halidi isimli Filistinli bir çocuk, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi'ndeki durumu gözler önüne serdi. Filistinli çocuk, karınlarını doyuracak yiyecek bulamadıkları için geceleri aç yattıklarını söyledi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Gazze'de insanlık dramı! Filistinli çocuk İsrail zulmünü gözler önüne serdi: Aç yatıyoruz

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Filistinli çocuk Halidi'nin sosyal medyada yer alan görüntüleri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan gıda krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Halidi, İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerinden ayrılarak güneydeki Refah kentine gelmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Gazze'de çok az şeyin bulunabildiğini ve bu ürünlerin fiyatının da oldukça yüksek olduğunu dile getiren Halidi, Gazze'de yiyecek bir şeyin olmadığını, bulabildikleriyle idare etmeye çalıştıklarını söylüyor.

"HAYATIMIZI İDAME ETTİRECEĞİMİZ BİR ŞEYİMİZ YOK"

Öğlenleri ekmeğin bazen çeyreğini bazen de yarısını yiyebildiklerini ve bununla gün boyu idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Halidi, "Aç yatıyoruz. Yatmadan önce anneme yiyecek bir şey var mı diye sorunca 'Yiyecek bir şey yok, uyu' diyor. Hayatımızı idame ettireceğimiz bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı saldırıları, yıllardır uygulanan abluka nedeniyle zaten son derece kötü koşullar altında yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinliye su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedarikini ciddi anlamda kesintiye uğratıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının 6 Aralık'ta yayımladığı rapora göre, Gazze'nin kuzeyindeki 10 aileden 9'u ve Gazze'nin güneyindeki 3 aileden 2'si "en az bir tam gün ve bir tam geceyi yiyeceksiz" geçiriyor.

  • Gazze gıda krizi
  • Açlığın etkisi
  • Filistinli çocuklar

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