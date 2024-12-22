Gazze'de insanlık dramı: Kemal Advan Hastanesi yıkımın eşiğinde

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, Gazze Şeridi'ndeki diğer pek çok bölge gibi Beyt Lahiya beldesi, yerleşim alanların imhası, evlerin, sokakların, altyapının tamamen yıkılması, Filistin halkının yaşayabileceği tüm araçların ortadan kaldırılması yoluyla mimari, kültürel dokusuyla birlikte "kentin yok edilmesi" uygulamasına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan Kemal Advan Hastanesine, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında füze ve ateşli silahlarla onlarca kez saldırıldı.

Hastanede şu anda en fazla iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastanesi olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İSRAİL'İN 2023'TEKİ SALDIRILARI

İsrail Ekim 2023'ten bu yana hastane muhitine yoğun saldırılar düzenliyor; çevresindeki yerleşim alanlarını havaya uçuruyor; saldırılar can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanıyor. İsrail'in 2023 yılında hastane ve çevresine düzenlediği saldırılar şöyle sıralanabilir:

14 Ekim: İsrail, hastanedeki zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin, sağlık personelinin ve hastaların tahliyesi tehdidinde bulundu.

4 Aralık: İsrail hastanenin kuzey kapısını bombaladı, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

6 Aralık: Filistin Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesinin zorla ve "tanklarla" hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

8 Aralık: İsrail tankları hastaneyi kuşattı, keskin nişancılar hastaneyi çevreleyen binaları işgal etti, avlulara ve hastaların bulunduğu odalara ateş açtı.

12 Aralık: İsrail ordusu, uyguladığı sıkı kuşatmanın ardından hastaneye baskın düzenledi ve iki gün sonra yerinden edilmiş yaklaşık 2 bin 500 kişinin hastaneye boşaltmaya zorladı; çok sayıda sağlık personelini alıkoydu.

16 Aralık: İsrail ordusu, hastanenin güney kısmını tahrip ettikten, yerinden edilmiş Filistinlileri tahliyeye zorladıktan, hastalara eziyet ettikten ve sağlık personeline baskı uyguladıktan sonra hastaneden çekildi.

2024'TE YAŞANANLAR

İsrail, hastane ve çevresine 2024 yılında ise şu gelişmeler kaydedildi.

Ocak ayı ortasında, insan hakları raporlarına göre Kemal Advan Hastanesi'nde çalışmalar kısmen yeniden başladı

Mart ayında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan kıtlık, tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği nedeniyle bazıları Kemal Advan Hastanesi'nde olmak üzere çok sayıda çocuk ölümü gerçekleşti.

19 Mayıs: İsrail'in hastane çevresini yoğun şekilde bombalaması ve askeri araçların hastaneyi günlerce kuşatması üzerine hastane yeniden hizmet dışı kaldı.

28 Mayıs: İsrail'in hastaneye ait bir binayı bombaladı, elektrik jeneratörleri tahrip oldu.

Haziran ayında hastane, sınırlı tıbbi kapasite ve malzemeyle kısmen çalışmaya geri döndü.

8 Ekim: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde aralarında Kemal Advan'ın da bulunduğu hastanelerin 24 saat içinde boşaltılması talimatı verdi. askeri araçlarla kuşatma altında

19 Ekim: İsrail, Kemal Advan Hastanesi laboratuvarının girişini bombaladı, bir Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

20 Ekim: Hastane, İsrail tarafından yeniden bombalandı, binalarına yoğun ateş açıldı, su depoları ve elektrik şebekesi hedef alındı.

22 Ekim: İsrail'in hastanenin boşaltılmasına ilişkin uyarıları yenilendi

25 Ekim: İsrail ordusu hastaneye baskın düzenledi ve yüzlerce hastayı, sağlık personelini ve binaların içine sığınmış kişileri alıkoydu.

26 Ekim: Ordu, ardında ölü, yaralı ve geniş çapta yıkım bırakarak hastaneden çekildi.

31 Ekim: İsrail ordusu hastaneyi bombaladı. Bombalamada birkaç gün önce Dünya Sağlık Örgütü'nün teslim ettiği ilaç ve tıbbi malzemeler yandı.

3 Kasım: İsrail ordusunun düzenlediği top atışları sonucu hastanenin kreş bölümünde bulunan çok sayıda çocuk yaralandı; hastanenin elektrik jeneratörlerine ve su tanklarına ateş açıldı.

4 Kasım: İsrail bombardımanı hastane tesislerini hedef aldı ve çok sayıda Filistinli sağlık personeli ve hasta yaralandı.

6 Kasım: Hastanede akaryakıtın tükenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı; cerrahi branşların eksikliği nedeniyle yaralılar hayatını kaybetti.

11 Kasım: İsrail, insansız hava aracıyla (İHA) hastanenin resepsiyonunu ve acil servisini bombaladı; 3 sağlık personeli yaralandı.

22 Kasım: İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ni yeniden bombaladı, bir doktor ve bazı hastalar yaralandı, ayrıca elektrik jeneratörleri ve oksijen istasyonunun çalışmasında aksaklık meydana geldi.

3 Aralık: İsrail'in hastaneyi İHA'yla bombalaması sonuc 3 sağlık personeli yaralandı.

4 Aralık: İsrail, hastaneyi dört kez bombaladı, oksijen istasyonunun çalışmaları durdu. Oksijene bağlı hastalarda hayati tehlike meydana geldi.

5 Aralık: İsrail ordusu hastaneyi defalarca hedef aldı; biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 2 kişi yaralandı.

6 Aralık: İsrail ordusu hastaneye baskın düzenledi, saatlerce süren baskında hastaları ve sağlık personelini tahliyeye zorladı ve çok sayıda kişiyi alıkoydu.

7 Aralık: İsrail ordusunun hastaneyi çok sayıda top mermisiyle hedef alması, sağlık personeli ve hastaların yaralanmasına, su ve yakıt tankları ile oksijen istasyonun tahrip olmasına, elektriklerin kesilmesine ve tesislerde yangın çıkmasına neden oldu.

14 Aralık: Patlayıcı yüklü robotlar hastane çevresinde patlatıldı, hastane binalarında hasar oluştu, saldırı hastalar ve yerinden edilmiş kişiler arasında paniğe yol açtı.

16 Aralık: İsrail İHA'larla hastanenin elektrik jeneratörlerini hedef alarak elektrik kesintisine yol açtı, yoğun bakım bölümünde hasara yol açtı.

17 Aralık: İsrail İHA'sı hastane kapısına ve bazı tesislere 10'dan fazla bomba atarak yangın çıkmasına sebp oldu.

18 Aralık: İsrail askeri araçları yoğun bakım bölümünü hedef alarak ateş açtı ve ünitenin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

HASTANE KRİTİK KOŞULLARLA KARŞI KARŞIYA

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gün boyu devam eden saldırıları nedeniyle hastanenin kritik koşullarla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ebu Safiyye önceki gün hastanenin kapısı ile üçüncü katına top mermilerinin düştüğünü; can kaybı yaşanmadığını fakat saldırının yaralılar ve çocuklar arasında paniğe yol açtığını belirtti.

İsrail ordusunun, gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personelinin girişini engellemeye devam ettiğini, bunun insani durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Ebu Safiyye, "Yiyecek çok kısıtlı. Yaralılara hatta tüm gün çalışan sağlık personeline bile yemek sağlayamıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Safiyye, uluslararası topluma gıda, tıbbi malzeme ve cerrahi operasyonlar için gerekli aletler de dahil olmak üzere insani yardımın girişini kolaylaştırmak için acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Hastane Müdürü Ebu Safiye, "Hastane sürekli yoğun şekilde ateş altında, keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. İsrail ordusu bu sağlık kurumuna askeri hedef gibi muamele ediyor. Yalnızca insani yardım hizmeti veren küçük bir hastane olmasına rağmen duvarları mermi ve füze izleriyle dolu." bilgisini paylaştı.