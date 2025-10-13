İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Gazze'de insanlık nefes aldı! BM'den yardım açıklaması

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylar süren ablukasının ardından ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 09:41
Gazze'de insanlık nefes aldı! BM'den yardım açıklaması
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in aylarca insani yardım geçişini engelleyen ablukası nedeniyle kıtlık ilan edilen Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin yardımlara etkisi ele alındı.

Açıklamada, "Gazze'deki insani yardım faaliyetlerimizin artırılması yolunda çalışmalarımız sürüyor ve bugün önemli ilerleme kaydedildi. Gazze Şeridi'ne marttan bu yana ilk kez yemek pişirmek için tüp girdi." ifadeleri kullanıldı.

Gıda, ilaç, yerinden edilen ailelere dağıtılacak çadırların Gazze'ye girişinde artış olduğu belirtilen açıklamada, toplam 190 ton insani yardımın dağıtılması için gerekli izinlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin ateşkesin ilk 60 gününde insani yardım faaliyetlerinin kapsamını genişleterek Gazze'de hayat kurtarıcı hizmetlere ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı planladığı vurgulandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

