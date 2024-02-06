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Dünya

Gazze'de İşgalci İsrail'in 1 subayı daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda binbaşı rütbesindeki bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

AA6 Şubat 2024 Salı 23:52 - Güncelleme:
Gazze'de İşgalci İsrail'in 1 subayı daha öldürüldü
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Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Muharebe Mühendisliği 401. Tugay'a bağlı 601'inci Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı David Shakuri'nin (30) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Shakuri'nin ölümüyle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563'e yükseldi.

Ordunun internet sitesinde günlük, güncellenen verilere göre, bugün itibarıyla yaralanan İsrail askeri sayısı, 1304'ü kara saldırılarının başlamasından bu yana olmak üzere, 2 bin 828'e ulaştı.

  • İsrail ordusu
  • Gazze çatışmaları
  • binbaşı ölümü

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