Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli ''idari tutuklulara'' destek gösterisi düzenlendi

Filistinli tutuklularla ilgilenen Muhca El-Kudüs Kurumunun çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında Filistinliler, Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınında bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "idari tutukluluk" uygulamasını kınayan dövizler taşıdı.

Kurumun Medya Sözcüsü Muhammed eş-Şekaki, burada yaptığı konuşmada İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunun küresel destek bulması için dünyaya duyurulması gerektiğini belirtti.



Şekaki ayrıca "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevi yapan Halil el-Avavde (95 gün) ile Raid Reyyan'ın (60 gün) sağlık durumundan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.



Kurumun bir diğer Basın Sözcüsü Tamir ez-Zeanin de uluslararası insan hakları ve insani kuruluşlara İsrail'in mahkumlara yönelik ihlalleri karşısındaki sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklular aleyhindeki keyfi eylemleri, işlediği suçların yanı sıra "idari tutukluluk" olarak isimlendirilen uygulamanın da sona ermesi gerektiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, idari tutukluluk uygulamasını protesto için 95 gündür açlık grevinde olan Avavde ile 60 gündür açlık grevindeki Reyyan'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

- İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR



Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.