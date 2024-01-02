Gazze'de İsrail katliamı! Can kaybı 22 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 88 gündür devam ediyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ AŞTI



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiği, 338 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e yükseldiği belirtildi.



Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 4 bin 156 Filistinli öğrenciyi öldürdüğü ve 7 bin 818'ini yaraladığı bildirildi.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini söyledi.

Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail'e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği bildirildi

İsrail'in kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları sırasında güneydeki Han Yunus kentinde askerlerin, sivillere ait binaları buldozerlerle yıkarken şarkılar söyleyerek eğlendikleri görüldü

İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

İsrail basını, hükümetin, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Enerji Bakanı Yisrael Katz arasındaki görev değişimi anlaşmasını onayladığını yazdı.

İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 31 Filistinli öldürüldü.

04:06 Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir." ifadesini kullandı.

03:28 İsrail basını, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra İsrail'de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere'ye gittiğini yazdı.

02:07 İsrail basını, Gazze Şeridi'nde saldırıların ardından İsrail ordusunun, "Gazze'nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürdü.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "2024 yılında başbakan olarak kalmayacağı" imasında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

00:11 İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı iptal etti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.