Gazze'de İsrail katliamı... Can kaybı 23 bin 708'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 98 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 23 BİN 708'E YÜKSELDİ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada İsrail'in hukuk ekibi, suçlamaları yanıtlamak yerine Güney Afrika yönetimine ithamda bulunmayı tercih etti

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) ihtiyati tedbir kararı almadığı her gün İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürdüğünü ve hızlı hareket etmenin zorunlu olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinin de işgal edilmesini istediği, bu görüşü nedeniyle İsrail Güvenlik Kabinesi'nde tartışma yaşandığı bildirildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyeleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) baskı göreceğini belirtti.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarına katılan yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze'de cezasızlıkla süren "soykırımına" son verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ikinci ve son gün duruşması başladı

Hollanda hükümetine karşı, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle dava açan insan hakları örgütü PAX yetkilisi Frank Slijper, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması yönünde tedbir kararı alması halinde herhangi bir tarafın İsrail'e silah ihraç etmesinin zorlaşacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurdu.

Save the Children: İsrail saldırılarında Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasının ilk duruşmasında davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, soykırımın kanıtı olarak sundukları fotoğraf ve videolarla tezlerini somut delillerle destekledi.

05:32 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

02:14 Katar, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne toplam 18 ton insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi.

02:04 Fas'ın başkenti Rabat'ta insan hakları aktivistleri, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı "soykırım" suçlamasıyla yargılamak için Uluslararası Adalet Divanında açtığı davayı desteklemek amacıyla oturma eylemi düzenledi.

00:00 Filistin direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadan Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma ya da esir takası yapmayacaklarını yineledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 469 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.