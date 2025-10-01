Gazze'de İsrail katliamı sürüyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 57 Filistinli şehit oldu.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde "El-Baz" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kadın ile 6 çocuğu yaşamını yitirdi.



Deyr el-Belah kentinin batısındaki Biye Caddesi kavşağı yakınlarında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan saldırıda ise 5 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.



Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda "Ardenis" ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'nda da "El-Kurenavi" ailesinin evini vurdu.



İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.



- NETZARİM KORİDORU ÇEVRESİNDE YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında insani yardım alabilmek için bekleyenlere ateş açıldı.



Saldırıda 18 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.



- İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE "GÜVENLİ" DEDİĞİ EL-MEVASİ'Yİ HEDEF ALDI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde ise Filistinli bir baba, hamile anne ve çocukları İsrail saldırısında hayatını kaybetti.



Han Yunus'taki Mevze kavşağında düzenlenen bir diğer saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini hedef alan diğer saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.



İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki Morag koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açtı; 2 Filistinli hayatını kaybetti.



Bölgede İsrail ordusunun zaman zaman topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.



- GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE EVLER, KAMPLAR VURULDU

İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda 1 Filistinli öldü.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ni hedef alan saldırıda 2, kentin merkezine yönelik saldırılarda ise 3 kişi can verdi.

Kentin Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Derac Mahallesi'nin Seyyid Haşim Camisi çevresinde iki ev vuruldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentinde düzenlediği diğer saldırılarda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.55 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.

04.37 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki yaşlıların, devam eden İsrail ablukası ve saldırıları ile gıda ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, Batı Şeria'daki yaşlıların ise İsrail kontrol noktaları nedeniyle sağlık tesislerine erişimde zorluk yaşadığını duyurdu.

04.24 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi.

03.30 Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

02.35 İtalya'nın Livorno limanında, İsrail bayraklı "Zim Virginia" isimli geminin herhangi bir yük indirip bindirmesine izin verilmedi.

01.04 İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Conscience" (Vicdan) gemisi İtalya'nın Otranto kentinden Gazze için yola çıktı.

00.30 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

00.00 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve kurumlarını Batı Şeria ile birleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 66 BİN 97'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak, 66 bin 97'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 42 ölü ve 190 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 229 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 495 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 576'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 873'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 97'ye, yaralıların 168 bin 536'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.