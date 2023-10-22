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Dünya

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana, BM görevlisi 29 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana, BM görevlisi 29 kişi öldü
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UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze'de 29 çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölenlerden yaklaşık yarısının UNRWA'ya bağlı öğretmen olduğu kaydedildi.

Çalışanların yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

  • BM Yardım Ajansı
  • UNRWA ölümleri
  • İsrail saldırıları

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