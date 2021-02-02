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Dünya

Gazze'ye düşen İsrail İHA'sı Hamas tarafından ele geçirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düştüğünü duyurduğu İHA'nın Hamas'a bağlı güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenildi.

AA02 Şubat 2021 Salı 13:28 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 13:33
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Ordunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun son operasyonu sırasında, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir İHA düştü, bilgi sızıntısı korkusu yok." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail'e ait İHA'nın Hamas'a bağlı güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

Filistinli direniş grupları dün de Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.

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