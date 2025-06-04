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Dünya

Gazze'de İsrail'e roket darbesi! Tank ve buldozer vuruldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ile buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda tankın alev aldığı, bölgede tahliye için helikopter indiği bildirildi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Gazze'de İsrail'e roket darbesi! Tank ve buldozer vuruldu
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Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle hedef alındığı ve tankın alev aldığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının tahliye için bölgeye bir helikopter indiğini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının 2 Haziran'da da Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesinde İsrail ordusuna ait bir buldozeri Yasin-105 roketiyle vurduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Yasin-105

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