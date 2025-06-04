Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle hedef alındığı ve tankın alev aldığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının tahliye için bölgeye bir helikopter indiğini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının 2 Haziran'da da Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesinde İsrail ordusuna ait bir buldozeri Yasin-105 roketiyle vurduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.