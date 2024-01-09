İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9363
  • EURO
    32,7427
  • ALTIN
    1954.21
  • BIST100
    7736.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de kana doymuyorlar! İsrail'den ABD'ye skandal çağrı
Dünya

Gazze'de kana doymuyorlar! İsrail'den ABD'ye skandal çağrı

İsrail güçleri Gazze'de kana doymuyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 'büyük sopayı kullanması' yönünde öneride bulundu.

AA9 Ocak 2024 Salı 19:51 - Güncelleme:
Gazze'de kana doymuyorlar! İsrail'den ABD'ye skandal çağrı
ABONE OL

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan Blinken, Hamas ile yumuşak konuşulacak zaman değil, büyük sopayı kullanma zamanı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Theodore Roosevelt, "Yumuşak konuşur ve büyük bir sopa taşırsan ileriye gidersin" sözüne atıf yapan Ben-Gvir'in ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "diplomasiyi bırakmak" şeklinde yorumlanarak tepkiyle karşılandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, İsrailli KAN Bet Radyosu'na 7 Ocak'taki konuşmasında, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesini çözüm olarak gördüğünü ve bölgede yeni yerleşim birimleri kurmaları gerektiğini savunmuştu.

  • İsrail güçleri
  • Gazzede kana
  • Itamar Ben-Gvir
  • Antony Blinken

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.