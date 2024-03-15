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Dünya

Gazze'de kanlı pusu! İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri katletti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusu'nun, Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığını duyurdu. Saldırıda en az 14 kişi öldürülürken, en az 150 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AA15 Mart 2024 Cuma 01:25 - Güncelleme:
Gazze'de kanlı pusu! İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri katletti
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak ilk belirlemelere göre 14 kişiyi öldürdü, en az 150 kişiyi de yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, en az 150 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de İsrail'in, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

  • İsrail
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