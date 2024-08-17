Gazze'de korkutan gelişme! İlk vaka doğrulandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

- GAZZE'DE "ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ" ENDİŞESİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.