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Dünya

Gazze'de korkutan gelişme! İlk vaka doğrulandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı. Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği belirtildi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:25 - Güncelleme:
Gazze'de korkutan gelişme! İlk vaka doğrulandı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

- GAZZE'DE "ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ" ENDİŞESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

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