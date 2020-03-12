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Dünya

Gazze'de koronavirüs önlemleri kapsamında sahra hastanesi inşa ediliyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sahra hastanesinin inşasına başladı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:03
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Bakanlığa bağlı Acil Durum Ekibi Müdürü Salah er-Rantisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bir sahra hastanesi kurulacağını söyledi.

Hastanede bir laboratuvar ile yoğun bakım odalarının bulunacağını aktaran Rantisi, sahra hastanesinin 30 yatak kapasiteli olacağını belirtti.

Rantisi, net bir tarih vermeden hastanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Filistinli yetkili ayrıca, Bakanlığın her gün 100 ila 200 sağlık personeline, özel koruyucu kıyafetlerin nasıl giyileceği, enfekte olan ya da olduğundan şüphelenilen kişilerle karşılaşıldığında neler yapılacağına dair eğitim verdiğini ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurumlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının sterile edilmesi gibi bazı tedbirler uygulanıyor.

Öte yandan Ramallah hükümeti ise işgal altındaki Batı Şeria'da salgına yakalananların sayısının 31 olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

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