Gazze'de kritik gelişme! İsrail'den ateşkes açıklaması

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yürütülen dolaylı görüşmelerde son 24 saat içinde önemli bir ilerleme kaydedildiği bildirildi.



İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılması için artık "yolun açıldığı" ifade edildi.



Katar'ın başkenti Doha'da devam eden görüşmelerde özellikle İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda ciddi ilerleme sağlandığı belirtilen haberde, müzakere heyetine yakın bir İsrailli yetkilinin, "Anlaşmaya giden yol artık açıldı." şeklindeki sözlerine yer verildi.



Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nden İsrail ordusunun çekilmesi konusunda ek esneklik gösterilmesini onayladığı ve bu kararın müzakerelerde ilerlemeye katkı sunduğuna işaret edildi.



"Son 24 saatte önemli ilerleme sağlandığı" vurgulanan haberde, gelişmenin, Netanyahu ve Güvenlik Kabinesi'nin özellikle Gazze'deki İsrail askeri varlığı konusunda daha esnek bir tutum benimsemesi ve Hamas'ın taleplerine kısmen yaklaşması sayesinde gerçekleştiği aktarıldı.



- GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.



Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.



Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.



Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.18 Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Bakanlar Konferansı'na katıldı. Konferansta Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendiren Albanese, ülkeleri İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmeye ve yaptırım uygulamaya çağırdı. "En temel adım ilişkileri kesmek - ve Kolombiya bunu yapan ilk ülkelerden biri oldu," dedi. Albanese ayrıca ABD'yi çalışmalarına misilleme yapmakla suçladı ve en az 45 silah şirketinin Gazze'deki insan hakları ihlallerine katkı sağladığını vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbettiği yerleşimlerini genişletecek "E1" projesini yeniden hayata geçirmesine karşı uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

02.47 Filistin, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki imha savaşını durdurmak ve iki devletli çözüm sürecini desteklemek amacıyla "acil eylem" çağrısında bulundu.

01.28 İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yürütülen dolaylı görüşmelerde son 24 saat içinde önemli bir ilerleme kaydedildiği bildirildi.

01.23 İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri Filistinli belediyeden alarak bölgedeki yerleşim biriminin yönetimine verdiği bildirildi.

00.13 Almanya ve Slovenya, İsrail'i Gazze'deki kitlesel açlık ve artan sivil ölümleri nedeniyle yaşanan dramatik insani durumu iyileştirmeye çağırdı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 568 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 36 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 838'e, yaralıların sayısı da 5 bin 575'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.